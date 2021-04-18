За неделю количество активных больных ковидом в Петербурге снизилось почти на 5%

В городе сохраняются противоэпидемические меры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице по сравнению с прошлой неделей снизилось число активных больных коронавирусом. Их число уменьшилось на 4,31%. Об этом сообщается в отчете межведомственного городского координационного совета по противодействию ковиду. Сообщается также, что интенсивность распространения инфекции падает.

- Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своем падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны, - говорится в официальном документе.

Сегодня в Санкт-Петербурге для больных коронавирусом развернуто 5 273 койки. Свободны из них 1 207. Доля тяжелых больных на нынешний момент составляет 28%. На аппарате искусственной вентиляции легких в стационарах находятся 156 пациентов.