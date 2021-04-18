Полицейские задержали мужчину, который разгромил топором остановку на Выборгском шоссе

На месте полицейские задержали 48-летнего мужчину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стражи порядка схватили дебошира, который в воскресенье, 18 апреля, разнес остановку на Выборгском шоссе. Агрессивного мужчину, который размахивает топором, очевидцы заметили еще днем. Поняв, что от столь буйного товарища можно ожидать чего угодно, люди вызвали полицию. Правоохранители мгновенно прибыли на место.

- В результате инцидента разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. К счастью, пострадавших от рук вандала нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего мужчину, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дебошира сразу же доставили в полицию. Сейчас полицейские выясняют причину столь неординарного поступка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.