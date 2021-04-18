Поклеванного птицами тюлененка спасли в Сосновом бору

Тело тюлененка было покрыто гнойными ранками Фото: СОЦСЕТИ

В Фонде друзей балтийской нерпы снова пополнение. На этот раз к зоологам поступил изможденный серый тюлененок. Кроху подобрал местный житель по имени Антон в Сосновом Бору. Малыш был слаб и ранен.

- Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали, - пишут в соцсетях сотрудники Фонда, которые теперь и будут выхаживать животное, чтобы в дальнейшем отпустить его на волю.

Малыша подобрали в Сосновом Бору Фото: СОЦСЕТИ

На самом деле этого тюленя жители заметили несколько дней назад. Ластоногий лежал на берегу, но при виде людей уплыл. Возможно, тюлененок так бы и бегал от людей, если бы окончательно не ослабел и не позволил все-таки взять себя на руки.

Однако теперь малыш в заботливых руках. И, как пишут петербуржцы в комментариях, вскоре этот везунчик откормится и станет счастливым колобком.