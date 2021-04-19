Полиция провела масштабный рейд по ночным барам Петербурга

Полиция посетила 30 баров и клубов в прошедшие выходные. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Более 30 ночных клубов и баров в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга проверили за минувшие выходные оперативники полицейского Главка. Причиной внимания силовиков стали участившиеся пьяные драки в увеселительных заведениях.

- Ночные рейды стали ответной реакцией на случаи групповых конфликтов между пьяными посетителями. Основные задачи спецоперации: выявление нелегальной торговли, незаконного оборота наркотиков, а также профилактика нарушений общественного порядка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Результатом рейда по заведениям на Лиговском проспекте и Конногвардейском бульваре стали найденный тайники с наркотиками, которые искали при помощи служебных собак. А также изъятый «левый» алкоголь, веселящий газ, ставший нелегальным. В отделение было доставлено свыше 70 человек.