11 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус за сутки

Более 11 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге не прекращается постоянная проверка горожан на наличие коронавируса. Это один из важнейших способов предотвращения распространения инфекции. По данным Смольного на понедельник, 19 апреля 2021 года, накануне в Северной столице обследование прошли более 11 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11162 человека. Обработано 3649 вызов по номеру 122 в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Пока что ситуация с пандемией в Петербурге стабильная. Уровень заражаемости остается на одном уровне. Правда, сильного снижения тоже не наблюдается. В Смольном рассказали, что по сравнению с прошлой неделей, число людей, которые болеют на данный момент, уменьшилось на 4,3 процента. Тем не менее, остается высокая вероятность третьей волны.