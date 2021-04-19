Мать, изрезавшую ножом 9-летнего сына, оправили в психушку

В Купчино мать ножом изрезала своего ребенка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские отправили в психиатрическую клинику 28-летнюю жительницу Купчино, которая с ножом набросилась на 9-летнего сына. Мальчика с серьезным ранением экстренно госпитализировали, а его мать-наркоманку передали врачам.

- 18 апреля в 12:38 поступило сообщение, что в доме 55, корпус 5 на Южном шоссе драка в квартире. Прибывшим на место происшествия нарядом установлено, женщина 1993 года рождения ножом ударила в руку своего сына, ученика третьего класса, - сообщает источник «КП-Петербург».

По данным полиции, в квартире находилась и бабушка мальчика. Она начала ругаться с дочкой из-за пристрастия той к наркотикам. Когда началась драка, бабушка побежала за помощью к соседям, а вернувшись нашла внука окровавленным. В руке у матери мальчика был нож.

- Мать задержана на месте происшествия и доставлена в полицию, откуда была направлена в городскую психиатрическую больницу №3 имени «И.И. Скворцова-Степанова».

С места ЧП изъято три ножа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.