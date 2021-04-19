Два ДТП перекрыли движение на севере Санкт-Петербурга утром 19 апреля

Светлановский и Тихорецкий проспекты встали из-за двух ДТП утром 19 апреля Фото: принтскрин видео.

Новая рабочая неделя для жителей северной части Санкт-Петербурга началось с пробок. Утром в понедельник, 19 апреля 2021 года, на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов произошло сразу две аварии. Автомобили сильно перегородили проезд, оставив немного места для остальных машин на дороге, которые быстро начали скапливаться.

- Огромные пробки из-за двух ДТП на углу Светлановского и Тихорецкого. В одном: "КИА" и коммерческий "француз". Во втором "Форд" спрятался в "мертвой зоне" для зеркал самосвала, - рассказал в социальной сети очевидец происходящего.

В каждом случае, удар при столкновении оказался не очень сильным, поэтому серьезно никто из участников аварии не пострадал. На данный момент они ожидают сотрудников ДПС,

Тем временем, Светлановский проспект встал в обе стороны от Светлановской площади до аллеи Академика Глушко. Тихорецкий стоит от Светлановского проспекта до площади Мужества.