В Петербурге задержали мужчину по подозрению в двухлетнем сексуальном насилии над своей 10-летней падчерицей

Жителя Петербурга задержали по подозрению в двухлетнем насилии 10-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, которого заподозрили в сексуальном насилии над своей 10-летней падчерицей. Вечером в воскресенье, 18 апреля 2021 года, в управления МВД Волосовского района Ленобласти и Фрунзенского по Петербургу, поступили заявления от двух женщин. Обе указывали на одного человека.

- Первая в полицию обратилась 46-летняя женщина. Одна рассказала, что у нее есть 48-летний брат. Он не официально работает водителем такси, живет в квартире на Будапештской улице с женщиной, у которой есть 10-летняя дочка. Со слов заявительницы, ее брат с начала 2019 года совершает насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мать девочки, 33-летняя женщина, подала в полицию аналогичное заявление. Мужчину, на которого указали женщины, задержали дома и забрали в отдел полиции Фрунзенского района. Там на него составили протокол и пока поместили под стражу на время следствия. материалы дела передали на работу в следственный комитет. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.