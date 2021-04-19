На КАД в Петербурге закроют две полосы движения на неделю с 21 апреля

На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как только в Санкт-Петербург пришла весна, на Кольцевой автодороге начались ремонтные работы. Со среды, 21 апреля 2021 года, на две недели ожидаются пробки на участке между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса. Из-за запланированных работ там будут закрыты две полосы движения.

- На участке с 21 по 27 апреля будут закрыты для проезда транспорта вторая и третья полосы. По первой в целях безопасности будет ограничена скорость движения до 50 километров в час, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Для проезда по участку у автомобилистов останется только одна, первая полоса. Поэтому, на это время водителям стоит подумать об альтернативных маршрутах, чтобы не стоять в пробках.

В течение недели дорожники будут устранять колею на трассе.