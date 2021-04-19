Ежедневный прирост зараженных коронавирусом в Петербурге снижается четвертый день подряд

В Петербурге снизился прирост заболеваний коронавирусом 19 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге четвертый день подряд наблюдается медленный спад интенсивности распространения коронавируса. В понедельник, 19 апреля 2021 года, в Северной столице зарегистрировано еще 692 случая заражения инфекцией. Однако еще пару дней назад прирост был более 700 человек.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирус был подтвержден у 408 012 жителей города. Из них скончались 12 837 человек, 26 смертей подтверждены за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 19 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Новая неделя, в отличии от предыдущей, началась с низкого показателя выздоровлений. Накануне выписаны были всего 332 человека. Всего за время пандемии вылечились 363 116 пациентов. На данный момент в Петербурге в активной стадии болезни более 32 тысяч человек.

Что касается Ленинградской области, то за последние сутки инфекция была выявлена у 90 жителей, выздоровели 71 и умерли 6 человек. За всю пандемию заболели 41 630, выздоровели 38 953 и умерли 1081 человек.