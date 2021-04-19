Дожди и похолодание придут в Петербург со среды, 21 апреля

Солнце покинет Петербург к среде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Позагорали и хватит: понедельник и вторник окажутся последними солнечными днями на неделе. Уже со среды в Петербург придет пасмурная погода. Горожан ждут осадки и заметное похолодание.

- 21-22 апреля пройдет атмосферный фронт, но потом снова будет тепло. Сейчас хорошая погода, похолодает только за счет того, что дожди придут, - рассказал «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов.

По словам специалиста, сейчас температура даже превышает среднюю климатическую норму для второй декады апреля.

Отметим, что по данным гидрометцентра, 21 числа ожидается переменная облачность, ночью, утром и днем пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит +5…+7 градусов. С четверга в городе будет облачно, но без осадков, а в воскресенье опять пройдет дождь. Зато температура резко поднимется до +18…+20 градусов.