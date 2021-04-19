Петербуржцы пожаловались на жуткие пробки после смены режима работы светофоров на Красносельском шоссе

Автомобилисты пожаловались на пробку в Стрельне в сторону Петербурга Фото: принтскрин видео.

Автомобилисты Санкт-Петербурга пожаловались на жуткие пробки в районе Стрельны в сторону города. В понедельник, 19 апреля 2021 года, участники дорожного движения рассказали в социальных сетях, что на Красносельском шоссе был изменен режим работы светофора, из-за чего машины не успевают разъезжать и образуются заторы.

- Стоит все до Петергофа с утра до вечера в сторону Петербурга, - рассказала одна из местных жительниц.

Однако другие автомобилисты отметили, что и без смены светофора до того там часто появлялись пробки, а утренний затор в понедельник - это выходных, так как многие петербуржцы еще только возвращаются в город с дач.

Добавим, что к 12 часам пробка полностью разошлась. Наиболее затруднено в Петербурге движение на данное время - на севере КАД, между Мурино и Рябовским шоссе. На том участке идут ремонтные работы.