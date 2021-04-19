Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 апреля 2021 12:00

Петербуржцы пожаловались на жуткие пробки после смены режима работы светофоров на Красносельском шоссе

Автомобилисты рассказывают, что проехать от Петергофа до Петербурга очень сложно
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Автомобилисты пожаловались на пробку в Стрельне в сторону Петербурга

Автомобилисты пожаловались на пробку в Стрельне в сторону Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Автомобилисты Санкт-Петербурга пожаловались на жуткие пробки в районе Стрельны в сторону города. В понедельник, 19 апреля 2021 года, участники дорожного движения рассказали в социальных сетях, что на Красносельском шоссе был изменен режим работы светофора, из-за чего машины не успевают разъезжать и образуются заторы.

- Стоит все до Петергофа с утра до вечера в сторону Петербурга, - рассказала одна из местных жительниц.

Однако другие автомобилисты отметили, что и без смены светофора до того там часто появлялись пробки, а утренний затор в понедельник - это выходных, так как многие петербуржцы еще только возвращаются в город с дач.

Добавим, что к 12 часам пробка полностью разошлась. Наиболее затруднено в Петербурге движение на данное время - на севере КАД, между Мурино и Рябовским шоссе. На том участке идут ремонтные работы.