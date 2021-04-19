Названы даты трех вывозных рейсов из Турции в Петербург

Три вывозных рейса прилетят в Пулково из Турции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны даты трех вывозных рейсов из Турции, которые будут совершены в Петербург. На них вывезут туристов и граждан России, которые не могут вернуться домой из-за закрытия регулярного авиасообщения между Россией и Турецкой республикой.

- По решению Оперативного штаба правительства по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией временно ограничено на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года, - сообщает пресс-служба авиакомпании AZUR air.

Вывозные рейсы в Петербург планируется выполнять по следующему графику:

- 20 апреля - ZF-7892 Анталия-Санкт-Петербург;

- 21 апреля - ZF-7892 Анталия-Санкт-Петербург;

- 24 апреля - ZF-7892 Анталия-Санкт-Петербург.

Более точную информацию, в том числе о времени вылета, можно узнать в авиакомпании.