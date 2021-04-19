На ремонт фонтанов в Петербурге в 2021 году потратят более 10 миллионов рублей

В 2021 году Петербург направит более 10 миллионов рублей на ремонт городских фонтанов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный направит более 10 миллионов рублей на капитальный ремонт городских фонтанов в 2021 году. В Северной столице продолжается программа по восстановлению комплексов, которые находятся под присмотром ГУП "Водоканала". Предприятие не просто приводит в порядок действующие фонтаны, но и оживляет те, которые долгое время были заброшены.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства на возмещение затрат на капитальный ремонт фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга. Из бюджета будет выделено 10,73 миллионов рублей, - рассказали в Смольном.

Эти деньги выделены на то, чтобы компания поддерживала фонтаны Петербурга в хорошем техническом и внешнем состоянии.

За последние годы в Петербурге были заново запущены многие фонтаны. Так, например, в 2019 году "ожил" фонтан "Мальчик и гуси" в Приморском районе города, который был заброшен с середины 2000-х годов.