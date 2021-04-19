Пожар на гигантском мусорном полигоне в Ленобласти начался утром 19 апреля

Мусорный полигон загорелся в Ленинградской области Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области, Волосовском районе утром в понедельник, 19 апреля 2021 года, начался сильный пожар на огромном мусорном полигоне. Местные жители заметили большой столб дыма, поднимающийся от свалки, и вызвали на место спасателей. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Горит свалка. Пока не понятно, что происходит. Люди там какие-то бегают, пожарных еще не видно, - рассказал местный житель.

Открытого пламени на фотографиях и видео с места события не видно. Возможно, мусор по большей части просто тлеет и сильного возгорания пока не произошло. К полудню на свалку приехали спасатели. На данный момент видна только одна пожарная машина.

Горящая свалка предназначена для твердых бытовых отходов. Она располагается рядом с деревнями Калитино и Захонье. Ранее местные жители выступали против расширения полигона.