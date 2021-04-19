Депутата ЗакСа Анохин объявил о выходе из «Единой России»

Андрей Анохин вышел из "ЕР". Фото: facebook.com/aanokhinspb

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Анохин объявил о выходе из партии «Единая Россия». Причиной стал недопуск Анохина к праймериз - -предварительным выборам для попадания в партийные списки перед осенними выборами в городской парламент.

- Используются самые гнусные методы давления. Попытки полной блокировки моих законодательных инициатив, давление на моих помощников, которым уже несколько месяцев не выплачивают зарплату за выполненную работу. Воспрепятствование моей деятельности, как депутата, стало нормой в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, - заявил депутат в соцсетях.

Напомним, что выборы в городской парламент пройдут в единый день голосования,19 сентября 2021 года, вместе с выборами в Госдуму.

Определить предварительный список депутатов от «Единой России», в частности, может любой житель Петербурга.