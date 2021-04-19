Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней дочери бизнесмена

Петербургский бизнесмен обвинил молодого парня в изнасиловании его 10-летней дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку заявления, поступившего от местного бизнесмена, который обвинил 21-летнего парня в изнасиловании его 10-летней дочери. 44-летний предприниматель, директор одной крупной компании, обратился в управление МВД по Курортному району и рассказал о преступлении, указав имя молодого человека.

- Мужчина рассказал, что 21-летний парень, проживающий на Сердобольской улице, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 10-летней дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сам бизнесмен с семьей живет в частном доме в городе Сестрорецке. Где и когда произошло надругательство над девочкой, мужчина не уточнил.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Однако обвинение ему пока не предъявлено. Делом занимается следственный комитет.