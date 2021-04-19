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Происшествия19 апреля 2021 13:00

Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней дочери бизнесмена

Девочка живет с родителями в частном доме в Сестрорецке
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербургский бизнесмен обвинил молодого парня в изнасиловании его 10-летней дочери

Петербургский бизнесмен обвинил молодого парня в изнасиловании его 10-летней дочери

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку заявления, поступившего от местного бизнесмена, который обвинил 21-летнего парня в изнасиловании его 10-летней дочери. 44-летний предприниматель, директор одной крупной компании, обратился в управление МВД по Курортному району и рассказал о преступлении, указав имя молодого человека.

- Мужчина рассказал, что 21-летний парень, проживающий на Сердобольской улице, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 10-летней дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сам бизнесмен с семьей живет в частном доме в городе Сестрорецке. Где и когда произошло надругательство над девочкой, мужчина не уточнил.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Однако обвинение ему пока не предъявлено. Делом занимается следственный комитет.

Криминал