Студента медицинского колледжа задержали по подозрению в убийстве врача в Петербурге

Студента-медика задержали по подозрению в убийстве врача Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала студента медицинского колледжа по подозрению в убийстве врача-терапевта в одной из коммунальных квартир в Невском районе. Трагедия произошла 14 апреля, а поймали 25-летнего парня спустя три дня, 17 апреля 2021 года.

- 14 апреля в полицию позвонила пенсионерка. Она рассказала, что живет в коммунальной квартире в доме 12 по улице Полярников. В первом часу ночи к ней за помощью обратился сосед, 27-летний мужчина, работающий врачом в поликлинике, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Старушка вызвала скорую, однако когда бригада приехала на место, мужчина уже был мертв. На его теле в подмышечной области врачи обнаружили ножевое ранение.

По известным от следователей данным, студент был в гостях у своего приятеля-врача. У них начался конфликт, из-за которого парень зарезал знакомого. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.