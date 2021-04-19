Петербуржец переехал бывшую жену на машине и получил 8,5 лет тюрьмы

Суд рассмотрел дело о наезде мужчины на бывшую жену. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который переехал бывшую жену на машине. Инцидент произошел раним утром 9 марта 2020 года, после того, как мужчина пришел увидеться с тремя детьми и поздравить экс-супругу с 8 марта.

- Суд установил: 09.03.2020 в период времени с 06 часов 55 минут до 07 часов 17 минут обвиняемый, около дома 29 по Перевозной набережной, в ходе внезапно возникшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на убийство, находясь за рулем автомобиля марки «КИА РИО», используя его в качестве оружия, совершил наезд таким образом, что автомобиль врезался в дом, зажав между стеной и капотом потерпевшую, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина получила тяжелые травмы и выжила лишь благодаря экстренной помощи врачей.

В суде бывший муж вины не признал, заявил, что лишь пришел проведать детей, но его не пустили в дом. Находясь в машине у подъезда, он заметил бывшую жену с неизвестным мужчиной, после чего он случайно переехал экс-супругу.

Обвиняемый считал произошедшее нарушением правил дорожного движения, но суд решил иначе и дал петербуржцу 8,5 лет колонии за попытку убийства.