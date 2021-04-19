Приемная кампания в детские лагеря началась в Петербурге 19 апреля

В Санкт-Петербурге 19 апреля стартовала кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник, 19 апреля 2021 года, начался прием заявлений и документов в детские лагеря. Буквально за первый час работы в городские МФЦ обратились более 1,4 тысяч родителей, чтобы устроить своим детям летний отдых.

- 1125 заявлений оформлено на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. Еще 295 заявок принято на получение компенсации части стоимости путевок детей работающих граждан, - рассказали в Смольном.

Центры работаю в усиленном режиме и принимают документы без предварительной записи. В среднем петербуржцам приходится ждать в очереди по полторы минуты.

Для того, чтобы получить полностью льготную путевку в лагерь, петербургские родители должны подать заявку на первую смену до 28 мая, на вторую - до 21 июня. Документы для получения сертификата на оплату части стоимости путевок принимаются до 8 мая на первую смены и до 31 мая на вторую смену. Прием заявлений на третью и четвертую летние смены начнется после майских праздников –11 мая.