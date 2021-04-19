Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о падении лепнины на 2-летнего ребенка в Петербурге

Глава СК взял дело о ЧП с ребенком под свой контроль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о падении лепнины на 2-летнего ребенка в Петербурге. ЧП произошло днем 17 апреля на Московском проспекте. Глыба рухнула на коляску, в которой находился малыш. Ребенок сильно пострадал.

- По версии следствия, работники ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома, вследствие чего с балкона, расположенного на 5 этаже, произошло отслоение и падение фрагмента лепнины. В результате этого 2-летнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба СК.

Малыша вместе с мамой срочно госпитализировали. У него перелом скулы, рассечение и ушиб головного мозга. Мальчик находятся в реанимации. Мать ребенка уже заявила, что будет обращаться в суд

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», виновным грозит до шести лет лишения свободы.