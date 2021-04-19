Членов экстремистской группировки осудили за нападение на антифашистов в центре Петербурга

Семь экстремистов осудили за нападение на клуб "Цоколь" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга осудил группировку экстремистов, напавших на членов противоборствующего сообщества. В понедельник, 19 апреля 2021 года, к наказанию были приговорены семь человек - один получил реальный срок, еще шесть - условные. Дело слушалось в закрытом режиме.

- 2 сентября 2018 года семь молодых людей, являющихся представителями идеологии неонацизма, пришли в клуб "Цоколь" в центре Петербурга, где отдыхали представители молодежной субкультуры "антифашистов", и напали на них, - рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Экстремисты выкрикивали оскорбительные лозунги, размахивали газовым пистолетом "Пионер", а также бросали камни и бутылки в посетителей клуба.

Всех нападавших привлекли по статье за хулиганство. Пять парней получили по полтора года условного срока, один подсудимый - год условно. Еще один нападавший получил 2 года 3 месяца в колонии, однако был освобожден, так как за время расследования уже отбыл наказание в СИЗО.