Главк наградит полицейских, спасших 9-летнего мальчика от рук матери-наркоманки

Полицейских, выполнивших свой долг, решено наградить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МВД России по Петербургу наградит сотрудников полиции, которые спасли 9-летнего мальчика от собственной матери. Неадекватная женщина с ножом набросилась на ребенка и ранила его в руку.

- 18 апреля в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о криках и сильном шуме в квартире дома 55 по Южному шоссе. Сотрудники дежурной части незамедлительно направили на место экипаж патрульно-постовой службы полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Двух сержантов и стажера у дверей квартиры встретила 48-летняя хозяйка, которая пояснила, что внутри находится ее 28-летняя дочь и 9-летний внук. При этом молодая женщина регулярно употребляет наркотики и сейчас очень агрессивна.

Полицейские ворвались внутрь и увидели окровавленного ребенка и его мать с ножом руках. Ее обезоружили и заковали в наручники. Для пострадавшего мальчика срочно вызвали скорую помощь.

В итоге ребенка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. А агрессивную петербурженку отправили в психиатрическую больницу. Ее состояние оценят специалисты.