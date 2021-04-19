Мокрый снег вернется в Ленобласть 21 апреля

Дождь и мокрый снег ждут Ленобласть 21 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последняя неделя радует жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области солнечной погодой. Однако вскоре в регион вернется холод. МЧС области предупредил местных жителей о том, что 21 и 22 апреля 2021 года ожидаются осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега. Ночами и вовсе температура будет минусовая.

- В ночь на 20 апреля в Ленобласти температура опустится до минус 3, плюс 2 градусов, местами до 6 градусов мороза, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в области будет потеплеет - 9-14 градусов тепла. Зато ветер поднимется сильный, восточный, юго-восточный до 5-10 метров в секунду.

Также из-за мокрого снега и дождей в реках области ожидается повышение уровня воды. Это может быть чревато паводками.