А.Баширов «заминировал» Смольнинский районный суд Петербурга

Смольнинский суд эвакуировали из-за "бомбы". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Письмо с угрозами и сообщением о заложенном взрывном устройстве прервало работу Смольнинского районного суда Петербурга. Послание пришло по электронной почте днем 19 апреля.

- Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга эвакуируется. Айрат Баширов (baschirov.ayrat@...com) сообщил нам по электронной почте, что в здании суда заложены взрывные устройства. Тринитротолуол, пишет Баширов, - уточняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудников и посетителей суда срочно эвакуировали, на место прибыли взрывотехники ОМОНа, которые проверяют здание на наличие подозрительных предметов.

Напомним, что на прошлой неделе несколько районных судов уже проверяли из-за сообщений о заложенной бомбе. В результате проверок ничего найдено не было.