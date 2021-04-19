Петербуржцев попросили не "спасать" зайчат в лесу

Зоозащитники попросили петербуржцев не забирать зайчат из леса / Фото: "Велес"

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области попросили не "спасать" маленьких зайчат в лесу. Работники реабилитационного центра "Велес" в понедельник, 19 апреля 2021 года, рассказали, что к ним поступил малыш, которого люди забрали с собой, решив, что его бросила мама. Однако, все оказалось совсем не так.

- Зайчихи намеренно оставляют своих подросших зайчат в кустах и высокой траве, чтобы хищники, найдя одного детеныша, не погубили и других. Они не бросают свое потомство, не уходят далеко и кормят его несколько раз в сутки. Кроме того, есть вероятность того, что действительно потерявшегося малыша покормит другая зайчиха, - рассказали волонтеры.

Как пояснили в "Велесе", зайчонку, которого к ним привезли, не повезло встретиться с человеком. Выхаживать зайчат и выпускать обратно в природу крайне сложное дело – они капризны в питании, а также могут привыкнуть к человеку.

Петербуржцам посоветовали вмешиваться и забирать зверят в том случае, если в течение нескольких часов к малышу не приходила мама, если оно ранено или находится в ловушке. Найдя малыша всегда можно проконсультироваться по телефонам +79643394039 или 8-800-201-49-99.