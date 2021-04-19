Петербурженка заявила, что мигрант вломился в ее квартиру и отобрал телефон у сына-школьника

Полиция проверяет историю с ограблением школьника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга ищет мужчину по имени Амир, который якобы вломился в квартиру жительницы Красносельского района и, угрожая ее сыну-школьнику, вынес все ценное. Парень рассказал историю с ограблением маме, а та набрала «02».

- 18 апреля в 18:57 в полицию обратилась женщина 1984 года рождения, проживающая на проспекте Героев, с заявлением о том, что 15.04.2021 в 13:00 малознакомый по имени Амир в ее отсутствие вошел в квартиру, где, угрожая физической расправой ее 14-лнетнему сыну, совершил хищение мобильного телефона, планшетного компьютера, кольца, браслета и двух пар сережек из золота, а также 10 000 рублей наличными, - сообщает источник «КП-Петербург».

Общий ущерб от визита мигранта потерпевшая оценила в 77 тысяч рублей.

Сын женщина не смог назвать следователям примет грабителя – не запомнил. Сейчас стражи порядка ждут возможности получить запись с камер наблюдения, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.