Более 1 тысячи машин чистят и моют Петербург 19 апреля

Больше 1 тысячи специализированных машин чистят дороги, приводят в порядок сады и парки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается месячник по благоустройству. Работники дорожных предприятий и дворники активно убирают улицы, сады и парки, чтобы те стали чистыми и красивыми после зимы. В понедельник, 19 апреля 2021 года, город моют более 1 тысячи специализированных машин.

- За выходные, 17 и 18 апреля, с петербургских магистралей собрали 327 кубометров мусора и 897 тонн смета. В городе продолжаются активные работы по зачистке и мойке проезжей части и тротуаров, - рассказали в Смольном.

Уборка не прекращается даже в тех парках, которые закрыты на просушку. Садовники приводят в порядок скамейки и урны, по необходимости подсыпают и ремонтируют дорожки, проводят целый комплекс мероприятий по уходу за растениями. Добавим, что из 87 скверов и парков, закрытых ранее на просушку, снова открыты для посетителей уже 38 из них.