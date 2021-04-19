С режиссера Алексея Германа-младшего потребовали извинений через суд

Алексей Герман-младший получил иск-претензию от Союза кинематографистов Петербурга. Фото: facebook.com/alekseigermanjr

Кинорежиссер Алексей Герман-младший ознакомился с деталями иска, который к нему подал Союз кинематографистов Санкт-Петербурга. В нем киночиновники требуют публичных извинений и 24 тысячи рублей в качестве оплаты судебных издержек. Причиной иска стали слова режиссера об удручающим состоянии Дома киноматографистов в Репино.

- Этот иск – просто попытка заткнуть мне рот, при этом Союз не ответил по существу ни на один заданный мной вопрос, - рассказал газете «Петербургский дневник» сам Герман-младший.

Ранее режиссер опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал доведение здания в элитном месте до состояния запустения намеренным: «Последние годы руководство Союза кинематографистов Петербурга преднамеренно (по моему оценочному мнению) пытается подвести под банкротство этот Дом».

Последние восемь лет Дом кинематографистов пустует, накапливая долги за коммуналку.

- 8 лет назад Дом Творчества в Репино функционировал и принимал гостей. Что же такого страшного случилось, что сейчас здание закрыто, хотя есть свет и тепло. Война, авария, приступ жадности? Почему? - возмущается сейчас режиссер, собираясь отстаивать свою правоту в суде.