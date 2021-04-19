Движение по Литейному проспекту ограничат с 20 апреля

Движение у Литейного моста останется очень напряженным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной виток испытаний ждет автомобилистов Санкт-Петербурга. К уже идущему ремонту Литейного моста добавятся ограничения на Литейном проспекте и съездах с набережной на сам мост. «Веселая» жизнь начнется с 20 апреля.

- С 20 апреля по 7 мая для отвода транспорта будет ограничено движение по Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной; С 20 апреля по 5 мая ограничивается движение на съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост, - сообщает пресс-служба административно-технический инспекции .

На самом мосту с 20 по 27 апреля будут закрыты средние полосы в обоих направлениях, а также закрыты съезд на улицу Академика Лебедева и въезд с Пироговской набережной.

С 28 апреля по 5 мая будут закрыты для движения транспорта крайние правые полосы в обоих направлениях Литейного моста;

6 мая закрывается движение по съездам с Пироговской набережной на Литейный мост и с моста на набережную Кутузова, а 7 мая будет закрыто движение при съезде с Воскресенской набережной на Литейный мост и него на Арсенальную набережную в сторону Большеохтинского моста.