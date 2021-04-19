Пожар на полигоне бытовых отходов в Ленобласти охватил 700 квадратных метров свалки

Площадь пожара на мусорном полигоне в Ленобласти достигла 700 "квадратов" Фото: СОЦСЕТИ

В Волосовском районе Ленинградской области произошел серьезный пожар. В полдень 19 апреля 2021 года местные жители заметили дым, поднимающийся над закрытым полигоном твердых бытовых отходов. На место приехали спасатели и увидели, что свалка горит, причем пламя распространяется очень быстро.

- Сообщение о пожаре на полигоне в Волосовском районе поступило в 12:10 часов. На место выехали четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава пожарно-спасательных частей Ленинградской области, - рассказали в МЧС Северной столицы.

Спасатели установили, что на свалке происходит очаговое тление. В общей сложности площадь пожара достигает 700 квадратных метров. Пожарным разбирать завалы помогают также бульдозер и экскаватор.

В администрации Ленобласти отметили, что опасности для жителей ближайших деревень и поселений нет. Для проверки воздуха на место выехали специалисты Роспотребнадзора с лабораторией.