Оперативные рейды по проверке такси пройдут в Петербурге и Ленобласти

Полицейский рейд "такси" пройдет в Петербурге и Ленобласти с 19 по 25 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут массовые рейды по проверке такси. Так, с 19 по 25 апреля 2021 года, во всех районах города и региона сотрудники полиции будут останавливать перевозчиков, проверять их документы, автомобили и смотреть на то, как соблюдаются правила безопасности при перевозке пассажиров.

- В городе и области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Такси". Оно необходимо для повышение мер безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, - рассказали в управление госавтоинспекции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также инспекторы будут проверять документы водителей, так как некоторые возможно нарушают миграционное законодательство.

Напомним, в минувшие выходные полицейские прошлись по ночным барам Петербурга. Силовики нашли у отдыхающих наркотики, веселящий газ и паленый алкоголь.