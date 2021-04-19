Оперативные рейды по проверке такси пройдут в Петербурге и Ленобласти

Полицейский рейд "такси" пройдет в Петербурге и Ленобласти с 19 по 25 апреля
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут массовые рейды по проверке такси. Так, с 19 по 25 апреля 2021 года, во всех районах города и региона сотрудники полиции будут останавливать перевозчиков, проверять их документы, автомобили и смотреть на то, как соблюдаются правила безопасности при перевозке пассажиров.
- В городе и области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Такси". Оно необходимо для повышение мер безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, - рассказали в управление госавтоинспекции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Также инспекторы будут проверять документы водителей, так как некоторые возможно нарушают миграционное законодательство.
Напомним, в минувшие выходные полицейские прошлись по ночным барам Петербурга. Силовики нашли у отдыхающих наркотики, веселящий газ и паленый алкоголь.