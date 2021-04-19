Студенты СПбГУ попросили отменить госэкзамены из-за коронавируса

Студенты СПбГУ потребовали отменить выпускные экзамены из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета с факультета международных отношений потребовали, чтобы у них отменили государственные выпускные экзамены. Как стало известно в понедельник, 19 апреля 2021 года, основной аргумент магистрантов - пандемия.

- Будущие выпускники направили в виртуальную приемную вузы письмо, в котором рассказали, что беспокоятся об эпидемобстановке: студентов и преподавателей не обязывают вакцинироваться, а иностранные ученики не могут попасть на учебу, - пишет "Мойка78".

Также студенты добавили, что из-за пандемии очно сдавать экзамен они не смогут, а дистанционка у них не вызывает доверия. Кроме того, список вопросов они получили за 2 месяца до его сдачи. Студенты считают, что за такое короткое время подготовиться они не успеют.

Однако в университете заявили, что госэкзамены обязательны для проверки знаний выпускников. Кроме того, содержание госов уже одобрена комиссией, а без результатов выдать дипломы студентам вуз не может.