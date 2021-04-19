Полицейские на мотоциклах выехали на улицы Санкт-Петербурга

Мотогруппы полиции выехали на службу на улицы Петербурга. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники ГИБДД выехали на улицы Санкт-Петербурга на мотоциклах. Это не какая-то акция, а неофициальный старт мотосезона для полицейских. Стражи правопорядка осмотрели готовность двухколесного транспорта к грядущей работе и освежили в памяти некоторые аспекты службы. Мотоциклы, как и обмундирование и экипировка водителей, оказались в полном порядке и, что называется, на стиле.

Мотогруппы приступили к работе на неделю раньше, чем официально начался мотосезон. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

- Официальное открытие мотосезона запланировано на 24 апреля. Однако любители мототехники уже появились на дорогах города и области и стали участниками ДТП. Мотогруппа полиции будет контролировать соблюдение ПДД в районах с наиболее сложной дорожной ситуацией, в том числе где зафиксирован рост аварий с мотоциклами, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что после успешной тренировки мотогруппа приступила к полноценной работе на улицах Северной столицы. Водители уже заметили очевидное преимущество таких сотрудников ГИБДД – они гораздо быстрее приезжают на место аварии.