Огромный торговый павильон сносят на улице Сикейроса в Петербурге

В Петербурге сносят нелегальный торговый павильон площадью в 2 тысячи "квадратов". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга приступил к сносу многострадального двухэтажного торгового павильона, расположенного на улице Сикейроса в Выборгском районе. Дело в том, что владелец объекта не платил за аренду еще с 2018 года. Однако павильон площадью почти 2 тысячи квадратных метров продолжал занимать землю незаконно год за годом. В это время там как ни в чем не бывало велась торговля. Кроме этого одно из помещений и вовсе использовалось под жилье.

- Установлено, что высота и площадь строения превышали максимально допустимые параметры. Владельца павильона официально уведомили о необходимости добровольного освобождения самовольно занятой территории. Предписание он так и не выполнил, - объясняют причину сноса в пресс-службе ККИ.

Снос все время откладывался из-за судебных споров. Предприниматель считал, что с ним незаконно расторгли договор об аренде участка. Только в минувшем феврале 2021 года суд встал на сторону Смольного. Кроме этого бизнесмен заплатит 100 тысяч рублей штрафа и стоимость сноса объекта.