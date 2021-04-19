Фонд капремонта Петербурга ответил на претензии КСП о нарушениях на 2,4 млрд рублей

Петербургский Фонд капремонта ответил КСП на отчет о нарушениях в организации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге не согласился с позицией Контрольно-счетной палаты о нарушениях в работе организации на 2,4 млрд рублей. Напомним, КСП направила резонансный отчет в прокуратуру и полицию. Как считают в городском жилищном комитете, счетная палата не указала в документе разногласия с результатами их проверки.

- Публикации в СМИ отражали одностороннюю позицию КСП. В них неверно интерпретировали формулировки содержания фонда, неверно отразили понятие остатков средств на счетах,- сообщил первый замглавы Жилкома Роман Канивцов на пресс-конференции в ТАСС.

Гендиректора Фонда капремонта Петр Погребняк согласился с коллегой и привел ряд аргументов в защиту организации по поводу остатка денег на счетах.

- Мы ведем часть работ в рассрочку, как ремонт лифтов, например. Почти 600 млн рублей у нас идут запасом на финансирование лифтов. Еще остаток денег, примерно 1,5 млрд – это деньги, образовавшиеся при экономии денег на работах, - пояснил Погребняк.

Была речь в отчете КСП и про неоправданно завышенные премии некоторым работникам Фонда капремонта. Но и на это есть рациональная позиция организации.

- Зарплата выстроена таким образом, что люди имеют оклад и премии при достижении показателей эффективности. Это деньги, которые изначально заложены в смете расходов. Ни одной копейки лишней мы не взяли! При этом у нас много инженерно-технических работников, с высшим образованием. Средняя зарплата 69 тысяч рублей в Фонде. Мы стараемся ее держать на среднем уровне по рынку, - заступился за подчиненных гендиректор.