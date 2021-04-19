Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 апреля 2021 22:36

Минувшая неделя в Петербурге стала лучшей за время второй волны коронавируса

По данным Смольного, с 12 по 18 апреля в городе госпитализировали 1860 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
В Петербурге зафиксировали наиболее благоприятную неделю по коронавирусу.

В Петербурге зафиксировали наиболее благоприятную неделю по коронавирусу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшая неделя с 12 по 18 апреля в Санкт-Петербурге стала лучшей за все время второй волны пандемии коронавируса. По данным Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном, за прошедшие 7 дней в стационары госпитализировали 1860 человек с инфекцией и пневмонией. Это рекордно низкий показатель.

Но есть к чему стремиться – минимальное недельное число госпитализированных между первой и второй волнами пандемии зарегистрировали в начале августа 2020 года – 1167 человек.

- За неделю на 4% снизилось количество зараженных инфекцией, на 3% число выздоровевших. Прибавка умерших за этот же период уменьшилась на 21,5%. Однако в Северной столице остается высокая вероятность нового роста заболеваемости, - сообщается в свежем отчете Совета.

В Смольном продолжают твердить о необходимости вакцинации от коронавируса в преддверии туристического сезона, тем более что ни одного существенного осложнения от прививки в городе не фиксировали.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий