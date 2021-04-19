Петербуржцы стали реже вакцинироваться от коронавируса

Темпы вакцинации вновь упали в Санкт-Петербурге за минувшую неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Темпы вакцинации от коронавируса снизились за неделю в Санкт-Петербурге. Для сравнения, с 5 по 11 апреля от инфекции привились 49 711 человек, а с 12 по 18 апреля – 43 259. В Смольном сетуют, что при текущей медицинской инфраструктуре можно проводить минимум в 1,5 раза больше вакцинаций.

- Помимо имеющейся в достаточном количестве вакцины «Спутник V» в городе имеется «ЭпиВакКорона». За весь период в Петербурге привились уже 499 808 человек. Запас вакцины в городе составляет 226 404 доз, - говорится в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице.

Добавим, что минувшая неделя в Петербурге стала самой лучшей по числу госпитализаций за все время второй волны пандемии коронавируса. Эпидситуация улучшается, пусть и нестабильно.