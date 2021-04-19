Застройщики увеличат вместимость 32 социальных объектов в 10 районах Санкт-Петербурга

В 10 районах Петербурга планируют увеличить вместимость социальных объектов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские застройщики увеличат вместимость 32-х социальных объектов в 10 районах города. Это связано с нехваткой мест в том или ином учреждении. При утверждении первоначальных проектов жилых кварталов такая ситуация не прогнозировалась. Теперь же все поменялось, районы стали густонаселеннее. Смольный выслушал предложения от компаний и дал добро на «расширение» детских садов, школ, больниц и объектов инженерного обеспечения.

- Принятое решение позволит улучшить ситуацию в 10 районах Северной столицы. Вместимость школ увеличится на 200 мест, амбулаторно-поликлинических учреждений – на 580 посещений в смену, детских садов – на 50 мест, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.