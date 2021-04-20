«Ласточка» сбила мужчину на ж/д мосту в Санкт-Петербурге

Электричка сбила мужчину вечером понедельника в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге скоростная электричка «Ласточка» сбила мужчину на железнодорожном мосту в сторону Финляндского вокзала. Все произошло около 19:00 у проспекта Испытателей. Об этом рассказали очевидцы происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На место срочно приехали медики скорой помощи. Пострадавшего погрузили в машину и повезли в больницу.

Как рассказывают очевидцы, мужчина получил тяжелые травмы. Фото: vk.com/spb_today

- По словам работников поезда, мужчина шатался по путям и не хотел покидать их, что привело к удару об поезд. 20-летнего пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии, - пишет автор фотографий.

По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку. Официальной информации от какого-либо ведомства пока не поступало.