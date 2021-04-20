Пьяный петербуржец получил 2,5 года колонии за угрозу избить сотрудницу полиции

Петербуржцу дали 2,5 года колонии за угрозу ударить сотрудницу полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кировский районный суд отправил на 2,5 года в исправительную колонию общего режима мужчину, который угрожал ударить сотрудницу полиции. Все произошло 20 октября 2020 года у одного из домов на проспекте Стачек. Изрядно выпивший мужчина нарушал общественный порядок, а на слова стража порядка никак не реагировал. Более того, он разозлился на участковую и принялся ее оскорблять.

- Подсудимый неоднократно выразился в адрес С. грубой нецензурной бранью и оскорбительными выражениями, унизив ее честь и достоинство. Далее он замахнулся на нее своей правой рукой, при этом устно высказывая угрозу применения насилия. Своими действиями обвиняемый причинил участковой моральный страдания, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что мужчину уже не раз судили. Свою вину он признал и попросил прощения у сотрудницы полиции, но от наказания его это не спасло.