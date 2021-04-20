В Ленинградском зоопарке показали пятнистых зайцев, начавших менять окрас

Зайцы-беляки из Ленинградского зоопарк начали менять окрас. Фото: vk.com/spbzoopark

Зайцы Ленинградского зоопарка начали менять окрас в преддверии лета. Зверята чувствуют перемены в природе, и оставляют белую «шубку», переодеваясь в серый цвет. Вот только пока что их «одежда», скорее, в стиле межсезонья.

Милый зайцы. Фото: vk.com/spbzoopark

- В зоопарке есть еще одни вестники весны – наши зайцы-беляки! Именно весной они меняют шубку, с белой на серую. А сейчас выглядят очень забавно – пятнисто! Мы сняли для вас их в таком необычном окрасе, - рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка в своей группе во «Вконтакте», прикрепляя фотографии.

Возможно, зайцы немного удивятся грядущему похолоданию в Петербурге, возвращающему в город отголоски зимы в виде мокрого снега. Правда, терпеть непогоду придется всего пару дней.