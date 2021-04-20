Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 апреля 2021 года: Восстановление «Невской мануфактуры» через суд и анонс открытия станции метро «Зенит»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро вторника, 20 апреля 2021 года. В Смольном обрадовали футбольных фанатов и любителей прогуляться по Крестовскому острову тем, что сообщили о скором открытии станции метро «Зенит». Тестовый пуск состоится 2 мая, в день матча сине-бело-голубых с «Локомотивом». Полноценно станция будет работать к грядущему Евро-2020.

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Студенты СПбГУ попросили руководство вуза отменить им госэкзамены из-за пандемии коронавируса. Естественно, в университете навстречу не пошли, несмотря на все моральные страдания учащихся.