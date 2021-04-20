Пьяная гонщица на BMW сбила мотоциклиста на Обводном канале в Петербурге

Гонщицу на BMW задержали за ДТП с мотоциклистом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяная гонщица на BMW сбила мотоциклиста. Авария произошла в третьем часу дня воскресенья, 18 апреля 2021 года, на пересечении набережной Обводного канала с Рыбинской улице. 22-летняя девушка ехала от Маслянного переулка в сторону Боровой улице и пролетела на "красный" свет светофора.

- За рулем мотоцикла был 47-летний мужчина, который проезжал перекресток на "зеленый" для себя сигнал светофора, но попался на пути мчащей девушки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара байкер сильно пострадал. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Пьяную гонщицу задержали и отправили в отделение полиции. Там на нее составили протокол и возбудили уголовное дело о нарушении правил ПДД, которое повлекло серьезные травмы. Девушке грозит от трех до семи лет тюрьмы.