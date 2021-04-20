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Происшествия20 апреля 2021 12:57

Проигравшийся клиент ограбил букмекерскую контору, чтобы забрать деньги назад

Видео инцидента публикует МВД
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Игрока, напавшего на кассира букмекерской конторы, задержала полиция.

Игрока, напавшего на кассира букмекерской конторы, задержала полиция.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали буйного посетителя букмекерской конторы, который решил вернуть деньги после неудачной ставки. По версии правоохранительных органов, дело было так: поняв, что проиграл, молодой мужчина подошел к стойке кассира игрового зала и потребовал отдать ему потраченное.

- 19 апреля в 04:34 в полицию Невского района обратилась 43-летняя оператор-кассир букмекерской конторы на Караваевской улице. Женщина сообщила о нападении на нее клиента. Как было установлено, мужчина сделал ставку (около 60 000 рублей) и, проиграв, решил вернуть деньги назад, используя для этих целей нож, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Раздосадованного неудачей игрока задержали и отвезли в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Криминал