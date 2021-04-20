Мокрый снег и похолодание в Санкт-Петербурге с 21 апреля - надолго ли такая погода

С 21 апреля в Петербурге обещают мокрый снег и резкое похолодание. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прогноз погоды на конец апреля сильно взволновал жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. О надвигающемся похолодании сообщило даже региональное МЧС, предупредив о том, что со среды, 21 апреля 2021 года столбик термометра резко опустится. Ночью аж до +2 градусов, днем - до +5...+7. По области и вовсе ночью возможны заморозки.

- Также ожидаются осадки - дождь, а местами и мокрый снег, - ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», оповестили население спасатели.

Надолго ли такая погода в Санкт-Петербурге? Согласно данным Яндекс.Погода, конец апреля будет достаточно прохладным. Вплоть до 27 апреля ночью и утром в Санкт-Петербурге будет не теплее +1 градуса. Дождь и мокрый снег - местами. Днем пасмурно с большой вероятностью осадков, воздух прогреется до +6...+8. По предварительным прогнозам, небольшое потепление ожидается лишь с 28 апреля. Днем может потеплеть до +10 градусов, а из-за туч выглянет солнце.