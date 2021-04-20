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Происшествия20 апреля 2021 13:29

Полиция возбудила два уголовных дела о многолетнем сексуальном насилии 12-летней девочки в Петербурге

По подозрении в преступлениях задержан 48-летний отчим школьницы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Жителя Петербурга задержали за двухлетнее сексуальное насилие над падчерицей

Жителя Петербурга задержали за двухлетнее сексуальное насилие над падчерицей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 12-летней падчерицы. Вечером в понедельник, 19 апреля 2021 года, после проверки поступивших заявлений следователи возбудили два уголовных дела - об изнасиловании и насильственных действиях, которые девочка переживала больше двух лет.

- Сначала в полицию написала заявление сестра подозреваемого. После поступило заявление и от матери девочки. Обе женщины рассказывали о том, что с 1 января 2019 года до настоящего времени мужчина насиловал девочку, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Изнасилования происходили в квартире на Будапештской улице, где мать с девочкой и ее муж вместе жили.

Сейчас мужчина находится под стражей на время пока идет следствие. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Криминал