СК начал проверку после гибели грабителя магазина в Санкт-Петербурге

Следственный комитет начал проверку гибели мужчины при ограблении магазина в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет во вторник, 20 апреля 2021 года, начал доследственную проверку гибели грабителя магазина. В 5 часов утра двое мужчин напали на табачную лавку, распложенную на проспекте Энгельса. Продавец точки нажал тревожную кнопку - на вызов приехал наряд ЧОП, которые попытались задержать грабителя.

- Двое мужчина, ворвавшихся в магазин, начали быть прилавки и сгребать товар в мешки. Когда на место прибыли сотрудники ЧОП, один из грабителей сбежал, а второй, 25-летний парень, начал угрожать охранникам и напал на одного из них с ножом, - рассказали в следственном комитете.

Защищаясь, сотрудник ЧОПа выстрелил в нападавшего из служебного пистолета. Пуля попала прямо в живот мужчине. Его экстренно госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.