Смольный отменил ночные автобусы в Петербурге

Ночных автобусов в этом году не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

И в нынешнем году ночных автобусов в Петербурге не будет. Как и летом 2020 года запустить их помешала пандемия. Сейчас ситуация с распространением ковида в городе не столь острая, но и запускать лишний транспорт в Смольном посчитали излишним. Об этом сообщил начальник отдела информирования пассажиров СПб ГКУ «Организатор перевозок» Роман Агапитов

- Такое решение было принято в связи с коронавирусными ограничениями, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что ранее маршруты ночных автобусов №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М («м» - метро) дублирующих линии петербургского метрополитена, обслуживал «Пассажиравтотранс». Автобусы курсировали по Петербургу в период навигации с апреля по ноябрь, с 00:00 до 06:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. А также в новогодние и рождественские праздники. В нынешнем году эта традиция тоже была прервана.