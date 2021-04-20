На видео попал момент ДТП пьяной гонщицы на BMW и мотоциклиста на Обводном канале в Петербурге

Момент ДТП мотоцикла с BMW на Обводном канале в Петербурге попал на видео Фото: принтскрин видео.

В социальной сети появилось видео серьезного ДТП с участием автомобиля BMW и мотоцикла, которое случилось днем в воскресенье, 18 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге. В третьем часу дня 22-летняя девушка за рулем иномарки проигнорировала "красный" сигнал светофора и пронеслась через перекресток набережной Обводного канала и Рыбинской улице. На ее пути попался мужчина на мотоцикле.

- Перелом левой голени, прооперировали. Больше переломов вроде не нашли, - рассказали о состоянии пострадавшего байкера участники сообщества "Мотосолидарность".

На видео видно, что от удара мужчина влетел в лобовое стекло BMW, шлем с его головы слетел. По данным главного управления МВД, 47-летнего байкера госпитализировали в тяжелом состоянии.

На виновницу аварии возбудили уголовное дело. Ей грозит до семи лет тюрьмы.